Leo significa león. Un nombre corto, de origen latino y asociado a la fuerza de este animal que se ha convertido en el favorito de los padres salmantinos para sus hijos varones durante 2025.

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Rompe con la moda nacional, donde Mateo vuelve a ser el nombre más elegido para llamar a los niños españoles, al igual que sucedió en 2024.

No varía, sin embargo, la clasificación de nombre para las niñas nacidas en Salamanca. Vega, un nombre con una larga tradición en la provincia, vuelve a situarse en lo más alto de las preferencias familiares charras, como ya sucedió también el pasado año.

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Leo y Vega, ambos encabezaron las clasificaciones de nombres de los recién nacidos en Salamanca durante 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Son 23 bebés que en 2025 recibieron el nombre de Leo y 29 niñas que mantienen a Vega en lo alto de esta clasificación otro año más. Ambos rompen la tendencia nacional, puesto que, si Mateo fue el nombre más usado para niño en España durante el pasado año, Sofía fue el elegido para las niñas.

No obstante, estos nombres ocupan el segundo ranking en los nombres elegidos en Salamanca en 2025.

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En el caso de los niños, nacieron 20 bebés con el nombre de Mateo. El podio lo completan Adrián, Daniel y Manuel, con 18 niños cada uno. A continuación, aparecen Luca, con 17; Pablo, con 16; y Diego, Enzo y Lucas, que empatan con 15 en una clasificación en la que también destacan nombres clásicos como Manuel, Daniel o Pablo.

Entre las niñas, la diferencia del número de bebés llamadas Vega respecto al segundo nombre más frecuente es considerable, ya que Sofía ocupó esa posición con 18 niñas. Lucía, con 16, completa los tres primeros puestos.

Por detrás aparecen Valeria, con 15; Julia y Martina, con 13 cada una; y Lola, Olivia y Sara, con 12. Alma cierra los diez nombres más frecuentes, con 11 niñas.

Los datos corresponden a 2025 y forman parte de la estadística del INE sobre los nombres más frecuentes de los recién nacidos, cuyos últimos resultados fueron publicados el 18 de noviembre de 2026.