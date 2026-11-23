La policía local de Béjar y los bomberos han tenido que intervenir por el derrumbe de un muro de una vivienda en ruinas y desalojar a los vecinos de las casas colindantes. El edificio afectado se encuentra en la calle Pardiñas, en pleno centro histórico de Béjar y propiedad del Ayuntamiento de Béjar. La caída de parte de un muro del inmueble ha afectado a las viviendas que hacían medianía, así como al tejado de la sede del PSOE de Béjar.

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Derrumbe Muro Vivienda En Calle Pardiñas De Béjar (3) Los vecinos han tenido que ser instalados en un hotel de forma temporal y se ha acordonado toda la zona como medida de seguridad.

De hecho, los vecinos afectados ya habían solicitado en febrero de este año una solución ante “el estado de ruina y abandono absoluto” en el que se encontraban los dos inmuebles colindantes a su finca. Algo que aseguran en un escrito les causaba una “profunda preocupación” ya que alertaban del colapso del tejado, de los pisos primero y segundo y de l fachada de mediodía. Ante esta situación pedían al Ayuntamiento que se tomaran medidas “para evitar que estas casas se nos vengan encima” con el consiguiente riesgo para las personas que viven al lado. También solicitaban el desescombro de los materiales y que se afianzaran las paredes medianeras.

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