Un autobús metropolitano ha golpeado durante una maniobra una caja eléctrica encargada de regular parte de los semáforos de la Gran Vía, provocando que tres de ellos dejen de funcionar.

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El incidente ha obligado a intervenir a la Policía Local, que ha desplazado una patrulla hasta la zona para dirigir el tráfico.

La incidencia se concentra entre el cruce con la calle Varillas y la Audiencia Provincial y afecta únicamente a tres semáforos, sin que se haya producido una interrupción generalizada de la señalización.

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