La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha entregado los diplomas a los participantes de la tercera edición del curso ‘Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’, incluido en el proyecto municipal Laboris Helmántica.

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De los 15 alumnos que han completado esta formación, 7 ya han encontrado trabajo y los 8 restantes están realizando entrevistas laborales, unos resultados que ponen de manifiesto la importancia de la formación como vía de acceso al mercado laboral.

El proyecto Laboris Helmántica cuenta con un presupuesto de 1.538.965,57 euros, financiado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus y en un 40% por el Ayuntamiento de Salamanca.

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Además, cada acción formativa incluye 15 becas remuneradas de 13,45 euros por día de asistencia, destinadas a facilitar la formación y ayudar a cubrir gastos de transporte y conciliación familiar.