La Consejería de Sanidad informa de que en 2026 se ha duplicado la cifra de donantes de médula ósea en Castilla y León.

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De hecho, los datos aportados revelan que este año hay 1.620 donantes inscritos (807 que en 2025) y que se han realizado 35 transplantes de donantes no emparentados.

El Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) ha incorporado a 18.766 nuevos donantes en los primeros ocho meses de 2026 y roza las 533.000 personas inscritas.

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Con el fin de promover y concienciar sobre la donación de médula ósea, la Junta de Castilla y León, a través de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, y el Cuerpo Nacional de Policía, han celebrado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila dos nuevas jornadas, gracias a las que 496 policías alumnos se registraron como donantes.