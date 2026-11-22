El Salamanca CF UDS volvió a desaprovechar la ocasión de ser colíder y empató a dos ante el Calvo Sotelo Puertollano en el estadio Helmántico. Los de Iker Muniain cierran la semana con dos puntos de seis posibles ante equipos de descenso.

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El equipo charro abrió pronto el marcador con un tanto de Kelechi a los seis minutos de juego en un saque de esquina. Sin embargo, el gol no sirvió de impulso para los de Muniain que no tuvieron el colmillo de otras ocasiones.

El Calvo Sotelo Puertollano avisó a la media hora con un penalti que detuvo de forma magistral Álvaro Jiménez. Pero los visitantes iban a poner el empate a uno al filo del descanso. En la última jugada de la primera mitad, el colegiado anuló un tanto de Kelechi por una falta de Cristeto al meta rival.

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