El técnico del Salamanca CF UDS, Iker Muniain, reconocía que solo les faltó el gol ante el Atlético Albacete y quiere poner el foco en las cosas positivas que han hecho en el estadio Helmántico.

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El equipo hizo todo bien menos lo más importante: marcar. “Así es. Hemos dominado todas las facetas del juego, menos una: que es el área rival. Hemos generado, pero no hemos sido efectivos. Hemos rondado el gol muchísimas veces y por esa circunstancia de no haber tenido precisión, nos diferencia de haber empatado a haber ganado el partido”.

¿El estado del campo perjudicó más al Salamanca CF UDS? “No estoy del todo de acuerdo. Sí es cierto que el césped no estando en las mejores condiciones, pero estando como estaba, hemos sido capaces de reconocer al equipo”.

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