Un joven de 20 años ha resultado herido tras un accidente entre dos vehículos en la glorieta del Arenal, en la avenida de la Aldehuela, en Salamanca capital. Según indican desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, se ha solicitado asistencia sanitaria para el varón tras una colisión lateral entre dos turismos.

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Vehículo en el que el joven ha resultado herido por el airbag Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia del Servicio de Salud de Castilla y León, que ha atendido al joven tras resultar herido a causa del airbag, que habría golpeado fuertemente al ocupante del vehículo.

El incidente ha ocurrido a primera hora de la noche, a las 19:32 horas, y además del personal sanitario trasladado hasta la glorieta, también se ha movilizado la Policía Local, además de dar aviso a la Policía Nacional. Se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.