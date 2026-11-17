Una furgoneta ha colisionado con un autobús urbano pasadas las cinco de la tarde en la avenida de Los Cedros, en el barrio de Garrido. El suceso ha tenido lugar junto a la última parada de la línea 3, al lado de la rotonda de la plaza de Barcelona.

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Aunque la colisión no ha revestido de gravedad, ya que no ha dejado ningún herido según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, ha supuesto la inmovilización temporal del autobús urbano de la línea entre Garrido y el barrio San José, lo que ha provocado retrasos en el servicio.

Hasta el lugar del incidente se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Salamanca.

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