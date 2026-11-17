El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo, una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, que situará la retribución mínima legal en 1.286 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.221 euros actuales. La nueva cuantía entrará en vigor el próximo 1 de enero y supondrá un incremento de 65 euros al mes y de 910 euros al año, hasta alcanzar los 18.004 euros brutos anuales.

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La decisión llega acompañada de una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con la que el Ejecutivo pretende garantizar que los trabajadores que perciben el salario mínimo sigan sin soportar una carga efectiva por este impuesto.

Una de las particularidades de esta aprobación es que el Gobierno ha decidido tramitar conjuntamente la subida salarial y la medida fiscal. De esta manera, ambas decisiones se anuncian en el mismo Consejo de Ministros, evitando la separación temporal que se había producido en anteriores ejercicios. El calendario político también marca esta decisión, al producirse antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

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Una subida por encima de la recomendación de los expertos El incremento aprobado por el Ejecutivo supera el 4,9% planteado por la comisión de expertos que asesora al Gobierno.

La diferencia entre las propuestas refleja el debate económico y laboral que acompaña a la actualización del salario mínimo: mientras las organizaciones sindicales defienden una mayor recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, la decisión gubernamental establece un incremento intermedio entre las recomendaciones técnicas y las reivindicaciones sindicales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la política de incrementos del SMI como una de las principales herramientas para reducir la desigualdad salarial y combatir la pobreza laboral.

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Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha calificado esta evolución como una “historia de éxito” y ha asegurado que los salarios de los deciles más bajos han experimentado un crecimiento superior al 40%, frente al incremento aproximado del 19% registrado en el decil salarial más alto.

La ministra también ha señalado que la desigualdad retributiva se ha reducido un 22% y ha destacado especialmente el impacto de estas medidas sobre las mujeres, uno de los colectivos con mayor presencia en los tramos salariales inferiores.

Qué salarios tendrán que subir y cuáles no Desde el punto de vista laboral, la actualización del SMI no implica necesariamente que todas las nóminas deban incrementarse un 5,3%.

El nuevo límite de referencia se establece en 18.004 euros brutos anuales. Por tanto, aquellos trabajadores cuya retribución total, en cómputo anual y conforme a las reglas de compensación y absorción, ya supere esa cantidad no tendrán que recibir automáticamente una subida por la actualización del salario mínimo.

En cambio, las empresas sí deberán ajustar las retribuciones de aquellos empleados que, una vez realizado el cálculo correspondiente, queden por debajo del nuevo mínimo legal.

Esta distinción resulta especialmente importante para evitar confusiones: el SMI establece un suelo salarial, no una subida porcentual generalizada para todos los trabajadores.

La norma también incorpora una disposición transitoria de no afectación para evitar que el incremento repercuta automáticamente en otros ámbitos ajenos a la relación laboral.

Así, las administraciones autonómicas y locales podrán seguir utilizando durante 2027 el importe anterior del SMI como referencia para determinadas ayudas y prestaciones públicas, salvo que la normativa correspondiente establezca expresamente otra cosa. Lo mismo se aplicará a contratos y pactos privados que utilicen este indicador.

Nuevas cuantías para contratos temporales y empleadas del hogar El real decreto contempla, además, importes específicos para determinados colectivos laborales.

En el caso de los trabajadores con contratos de duración determinada cuyos servicios en una misma empresa no superen los 120 días, la retribución mínima queda fijada en 60,88 euros por jornada legal. Esta cantidad incluye la parte proporcional correspondiente a domingos, festivos y las dos gratificaciones extraordinarias.

Por su parte, el salario mínimo de las empleadas del hogar contratadas por horas en régimen externo se establece en 10,06 euros por hora efectivamente trabajada, incluyendo todos los conceptos retributivos.

Otro aspecto relevante es que el salario en especie no podrá utilizarse para reducir la cuantía mínima legal. El cómputo del SMI deberá realizarse exclusivamente sobre las percepciones económicas en dinero.

El impacto económico de la subida en 2027 La nueva actualización vuelve a situar el salario mínimo en el centro del debate sobre el mercado laboral español. Para los trabajadores con menores ingresos, el incremento representa una mejora directa de su capacidad económica, aunque su efecto real sobre el poder adquisitivo dependerá también de la evolución de los precios y del coste de la vivienda, la alimentación y los suministros.