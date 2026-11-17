Trece colegios e institutos de Salamanca han participado en la mañana de este martes en el concierto didáctico 'En tu fiesta me colé'.

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En total han asistido a esta actividad 641 escolares que han estado acompañados por el concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Luis Sánchez Arévalo.

Divino Maestro, C.O. El Arca, IES Torres Villarroel, IES Venancio Blanco, La Milagrosa, Jesuitinas, Giner de los Ríos, Insolamis, IES Vaguada de la Palma, San Juan Bosco, IES Lucía de Medrano, CIFP

Rodríguez Fabrés y Fundación AFIM, han sido los centros educativos participantes.

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