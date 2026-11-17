Trece colegios e institutos de Salamanca han participado en la mañana de este martes en el concierto didáctico 'En tu fiesta me colé'.
En total han asistido a esta actividad 641 escolares que han estado acompañados por el concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Luis Sánchez Arévalo.
Divino Maestro, C.O. El Arca, IES Torres Villarroel, IES Venancio Blanco, La Milagrosa, Jesuitinas, Giner de los Ríos, Insolamis, IES Vaguada de la Palma, San Juan Bosco, IES Lucía de Medrano, CIFP
Rodríguez Fabrés y Fundación AFIM, han sido los centros educativos participantes.
Desde el Ayuntamiento, que es el organizador del concierto, indican que es "un espectáculo donde la diversión y la música en directo cobran vida. Una experiencia llena de ritmo y buena energía, diseñada en formato escolar, con canciones que todos los adultos saben y que enseñan de una forma adecuada y lúdica a los alumnos, que disfrutan de diferentes estilos y épocas musicales".