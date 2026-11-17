Cerca de una treintena de alumnos y docentes de primero del IES Lucía de Medrano han participado este martes en un voluntariado ambiental en Salamanca, en la que han plantado 12 olmos en la avenida Luis de Camoens, junto a la nueva Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Salamanca, en La Platina. Una actividad organizada por la Agencia Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca dentro del programa ‘VoluntaS’.

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Actualmente, las zonas verdes municipales cuentan con más de 127.000 árboles y 59.000 arbustos, distribuidos en 2,9 millones de metros cuadrados. A esta cifra se sumarán otros 30.000 árboles cuya plantación ya ha comenzado, lo que permitirá superar los 157.000 ejemplares en los espacios verdes municipales.

Si se tienen en cuenta también las zonas arboladas de la ribera del Tormes, el campus universitario Miguel de Unamuno y los patios privados, Salamanca superará los 200.000 árboles, más de uno por habitante.

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La plantación forma parte del programa de voluntariado medioambiental que el Consistorio desarrolla durante todo el año en colaboración con la Fundación Tormes EB. La próxima cita tendrá lugar el 28 de noviembre, cuando niños y jóvenes de la Asociación Juvenil Jaraiki participarán en otra jornada de plantación junto a la Facultad de Ciencias Agrarias.

Además, está previsto recuperar próximamente el recorrido por los denominados ‘bosques sabios’, formados por olmos resistentes a la grafiosis, que tuvo que aplazarse por las condiciones meteorológicas del pasado fin de semana.