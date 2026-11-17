La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a un hombre acusado de sustraer cableado de cobre y gasóleo en cuatro explotaciones agrícolas de Topas en el mes de octubre.

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Según especifican fuentes oficiales, el autor o autores del hurto accedieron a cuatro casetas de aperos y riego ubicadas en distintos polígonos de Topas, a través del denominado Camino de Villamor. Allí, además de sustraer el gasóleo, se llevaron una bomba de extracción de combustible y varios tramos de cableado de cobre conectado a grupos motobomba y maquinaria que dejó inutilizada. Todo ello por un valor total de 1.150 euros.

Las personas afectadas presentaron las correspondientes denuncias en el Puesto de Villares de la Reina y el Equipo ROCA de la Comandancia de Salamanca asumió la investigación, contando con colaboración ciudadana, necesaria para dar con el paradero del detenido.

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