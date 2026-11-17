La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a un hombre acusado de sustraer cableado de cobre y gasóleo en cuatro explotaciones agrícolas de Topas en el mes de octubre.
Según especifican fuentes oficiales, el autor o autores del hurto accedieron a cuatro casetas de aperos y riego ubicadas en distintos polígonos de Topas, a través del denominado Camino de Villamor. Allí, además de sustraer el gasóleo, se llevaron una bomba de extracción de combustible y varios tramos de cableado de cobre conectado a grupos motobomba y maquinaria que dejó inutilizada. Todo ello por un valor total de 1.150 euros.
Las personas afectadas presentaron las correspondientes denuncias en el Puesto de Villares de la Reina y el Equipo ROCA de la Comandancia de Salamanca asumió la investigación, contando con colaboración ciudadana, necesaria para dar con el paradero del detenido.
El presunto autor de los hechos fue detenido el 10 de noviembre por patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Villares de la Reina en las inmediaciones de un supermercado. Además, al detenido le constan antecedentes por delitos contra el patrimonio y ahora se le imputa un delito continuado de hurto de cableado de cobre y gasóleo agrícola tras sustraer material y provocar daños en la maquinaria de cuatro fincas.