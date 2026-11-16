Un hombre ha resultado herido de carácter leve en la noche de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico con su camión en la autovía A-62, a su paso por el término municipal salmantino de Pedrosillo el Ralo.

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El suceso se produjo alrededor de las 21:00 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada de alerta informando de la salida de vía de un vehículo pesado en el kilómetro 225 de la citada autovía. Según indicaba el alertante, el camión había quedado volcado y el conductor permanecía en el interior de la cabina, sin poder precisar en ese primer momento si presentaba lesiones.

Desde el centro de emergencias se dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y, de manera preventiva, a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el punto del siniestro.

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