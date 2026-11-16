Vuelven a subir los precios de la cebada, el centeno y el maíz en la Lonja de Salamanca

La mesa de los cereales vuelve a registrar subidas de precio en la Lonja de este 16 de noviembre en Salamanca.

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La cebada, el centeno y el maíz son concretamente los que incrementan su precio en 1 euro este lunes, mientras el resto de la mesa se mantiene con los mismos precios de hace una semana.

El ovino es que registra también las otras subidas que se han acordado hoy en el Mercado de Ganados. Tanto el lechazo como el cordero suben de precio cuando estamos a casi un mes de las celebraciones navideñas y en las semanas donde la mayor parte de los consumidores ya están haciendo acopio de las compras para esos días.

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Las subidas más importantes se sitúan en el lechazo de entre 13,01 y 15 kilos y el cordero de entre 15,01 y 23 kilos.

El cerdo blanco baja de precio, igual que lo hacen los lechones de hasta 23 kilos de ibérico.

La mesa de bovino de vida se muestra sin variaciones. En cambio, en la mesa de bovino de carne se han acordado subidas de precio en la ternera mayor de 12 meses de más de 270 kilos y los añojos; bajan de precio las vacas.

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En la mesa de despiece de ibérico sube el cebo y cebo de campo de jamón ibérico en sangre; el cebo y cebo de campo de paleta ibérica en sangre; la presa y el secreto. Bajan de precio el extra de magro, barriguera, tapilla, lomo de cebo y de cebo de campo y las costillas peladas.