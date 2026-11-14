Producir un litro de leche en Castilla y León cuesta de media 49,2 céntimos, por encima de lo que cobran los ganaderos

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León ha cifrado en 49,2 céntimos por litro, 47,79 euros por cada cien kilos de leche corregida por sólidos, el coste medio de referencia para producir leche de vaca en la comunidad. Así lo ha detallado el consejero del área, Joaquín Antonio Pino, durante la presentación de un estudio autonómico que sitúa la alimentación del ganado (28,06 euros, el 58,7 % del total) y la mano de obra (20 %) como los principales gastos de las explotaciones.

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El informe constata un fuerte estrechamiento de los márgenes económicos en 2026 debido a una doble pinza: mientras el precio de las raciones alimenticias ha subido un 11,66 % a lo largo del año (hasta alcanzar los 268,14 euros por tonelada, un 14,45 % más que en 2025) el precio percibido por los productores ha caído un 12,6 % desde enero, pasando de 55,7 a 48,7 céntimos por litro en septiembre según los datos de Infolac.

Aunque la cifra de 47,79 euros constituye una referencia general que varía según el modelo y tamaño de cada granja, Pino ha expresado su "gran preocupación" por la pérdida de rentabilidad de un sector clave para la soberanía alimentaria. Para garantizar la continuidad de las explotaciones viables, el consejero ha anunciado medidas de modernización y simplificación administrativa, además de advertir que la Junta vigilará el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria mediante inspecciones y sancionará "con toda contundencia" cualquier incumplimiento.