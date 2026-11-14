Incertidumbre entre los olivicultores salmantinos tras la orden del Gobierno de retirar del mercado un 12 % de aceite de oliva de las almazaras

Los olivicultores salmantinos hablan de incertidumbre en el sector después de la decisión del Gobierno de retirar del mercado un 12 % de aceite de oliva de las almazaras.

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Actualmente nos encontramos todavía a mitad de la campaña de recolecta y los agricultores indican que “todavía es pronto para prever cómo va a terminar la cosecha en nuestra zona”.

Loli Sánchez, maestra de almazara de Aceiteros del Águeda, reconoce que en la zona de Ahigal de los Aceiteros y San Felices de los Gallegos se encuentran a mitad de la recolecta, que se puede extender todavía hasta el 29 de noviembre. Por el momento apunta que lo que están viendo es que la cosecha está yendo como el año pasado.

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Los agricultores discrepan también respecto a las informaciones difundidas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que hace una semana dijo que la producción actual está siendo mejor que años anteriores: “No creemos que sea así, porque como todos los años depende de las zonas y de los productores, unos obtienen más producto que otros. En nuestro caso concreto, la campaña es equitativa a años anteriores. Creemos que el Ministerio ha hecho una estimación a nivel global, pero luego depende mucho del clima y por eso, unas comunidades tienen mayor producción que otras”, declara Loli.

Loli Sánchez, Maestra De Almazara En Ahigal De Los Aceiteros

El Ministerio de Agricultura publicó el pasado 30 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026-2027, con el objetivo de “regular la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del sector del aceite de oliva”.

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Según ha informado el ministro Luis Planas, la decisión de que se almacene el aceite es a petición de las organizaciones agrarias. En este aspecto, el presidente de Asaja Salamanca reconoce a este medio que sí, que esto forma parte de una petición a nivel de la directiva nacional porque, aunque se está empezando a recolectar ahora la aceituna en provincias como la salmantina, “la perspectiva es que sea una campaña buena”.

Juan Luis Delgado afirma que esta decisión es un tipo de intervención que se pide para que no haya tanto producto en el mercado y que no caiga el precio, sino que se mantenga estable: “Cuando hay mucho producto el precio cae y nosotros queremos que funcione bien la ley de la cadena y cubrir los costes de producción, porque cuando hay exceso de oferta no se pueden cubrir esos costes”.

El fin de esta norma, que tiene carácter “extraordinario y temporal”, es “estabilizar el funcionamiento del mercado común de los aceites de oliva y de las aceitunas de las que proceden” y “garantizar la rentabilidad de los agricultores y también proteger los intereses del comprador de aceite de oliva”.

El producto retirado deberá quedar almacenado en instalaciones propias o ajenas de las almazaras hasta el 30 de septiembre de 2027. Sin embargo, lo que se traslada desde el punto de vista de los olivicultores salmantinos es incertidumbre.

Aceitunas Recolectadas En Ahigal De Los Aceiteros

“No sabemos qué criterios va a establecer el gobierno y en nuestro caso teniendo en cuenta que somos una cooperativa y que aparte de producir nuestros propios aceites, lo que hacemos es producir el aceite de maquila, que es de otros productores que tienen sus propios olivos, no podemos determinar todavía cómo nos va a afectar la decisión del Ministerio de Agricultura”, detalla Loli.

Desde Agricultura se ha recalcado que la medida “no tendrá efectos sobre los precios del consumidor”, aunque el punto de vista de esta maestra de almazara dista de las declaraciones del ministro: “Pensamos que la retirada provisional del 12 % del aceite va a encarecer el producto o va a hacer que se importe de otros países. Realmente, lo cierto es que no sabemos que van a hacer con ese porcentaje y lo que se percibe en el sector es que esto haga que se vuelva a encarecer la cesta de la compra”.

Además, expresa que “tienen que incentivar las tecnologías, tener buenas conexiones y poner en valor los productos que tenemos, en este caso, en Salamanca y Castilla y León, así como dar prioridad a los productos que fabricamos nosotros. En el caso de no haber aceite español habría que importar; pero si somos el país que más aceite produce y el que más exporta, ¿cómo puede ser que se tenga que retener un 12 % del aceite y encima lo tengamos que importar de otros países?”.

Planas ha incidido también estas semanas “en las enormes posibilidades de expansión que tiene el aceite de oliva español en los mercados internacionales", en los que dice que el año pasado comercializó "algo más de un millón de toneladas”.

En este aspecto, Loli subraya que “nosotros intentamos para potenciar el producto, llegar a un consumidor que apueste y valore esta producción e intentar hacer llegar nuestros productos también al turismo nacional o internacional y a los paladares más exigentes trabajando con la alta restauración”.

Entre las principales reivindicaciones que expresan desde esta almazara destaca: “Queremos que nos dejen trabajar y que el aceite tenga un precio justo para el productor y para el consumidor”.

La almazara de Ahigal de los Aceiteros En Ahigal de los Aceiteros, Aceiteros del Águeda fue la primera almazara ecológica de Castilla y León.

Loli, responsable comercial y maestra de almazara cuenta que es una almazara que está certificada desde hace 17 años, una apuesta por la sostenibilidad del territorio y por ofrecer producto de alta calidad.

"Nosotros recogemos en verde, que eso a nivel de salud es recomendable por los expertos en cardiología. Y, lo que nos diferencia principalmente es que tenemos variedad de aceituna autóctona, zorzal de arribes, y recoger, entregar y laboral en menos de 12 horas, porque cuanto menos tiempo transcurra ganamos en menos acidez y más calidad”, explica.

La aceituna de zorzal de arribes solo es autóctona de Ahigal de los aceiteros y de San Felices de los Gallegos.