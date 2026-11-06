Detectan un nuevo serotipo, el 7, del virus de la EHE en España, en explotaciones de vacuno de Cádiz, Badajoz y Ciudad Real

El Ministerio de Agricultura alerta de la detección de un nuevo serotipo, el 7, del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

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Los tres focos que se han notificado son en tres granjas de bovino en las provincias de Cádiz, Badajoz y Ciudad Real.

En los tres casos, los animales mostraban entre los síntomas fiebre y lesiones en mucosas, por lo que de inmediato se dio aviso a los servicios veterinarios que remitieron las muestras tomadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

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Hasta ahora, en España solo se había detectado la circulación del serotipo 8 de EHE desde que se tuvo constancia en 2022.

Desde agosto de 2024 se encuentran disponibles dos vacunas autorizadas frente al serotipo 8 y que se están empleando de forma eficaz frente a este serotipo dentro de un programa de vacunación voluntaria en las zonas afectadas. Sin embargo, desde el MAPA indican que "estas vacunas no son eficaces frente al serotipo 7 de la enfermedad".

Por ahora, tras la notificación de este nuevo serotipo los movimientos, tanto con destino vida como sacrificio dentro de la península, continúan como se han venido haciendo hasta la fecha, con movimiento libre siempre que los animales no muestren signos clínicos de la enfermedad.