Estos son los cuatro pueblos salmantinos donde la Junta construirá balsas ganaderas

La Junta ha dado luz verde a la construcción de cuatro balsas de acumulación de agua para explotaciones ganaderas extensivas en Salamanca y dos en Zamora que en conjunto suman una inversión de 2,2 millones de euros. Los pueblos salmantinos donde se construirán las balsas son El Maíllo, Cerezal de Peñahorcada, Palacios del Arzobispo y Añover de Tormes.

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Su construcción permitirá incrementar los recursos hídricos para las explotaciones ganaderas, aunque también incorporarán hidrantes para el suministro de cubas y autobombas de extinción de incendios, ofreciendo nuevos puntos de carga de agua a los bomberos forestales.

Las seis balsas sumarán una capacidad total de almacenamiento superior a los 77.500 m³ de agua. Cuatro de estas infraestructuras se construirán en Salamanca con una capacidad conjunta de 48.614 metros cúbicos: 24.150 m³ en El Maíllo, 3.914 m³ en Cerezal de Peñahorcada, 11.800 m³ en Palacios del Arzobispo y 8.750 m³ en Añover de Tormes. Las otras dos balsas se ejecutarán en Zamora en los municipios de Almeida de Sayago y Fresno de Sayago con unas capacidades de 18.400 m³ y 10.500 m³ respectivamente.

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Todas las actuaciones contemplan medidas de integración ambiental y protección de la fauna silvestre, como la siembra de taludes, la instalación de dispositivos antiahogo y la construcción de abrevaderos para la fauna del entorno.