La bajada de precio de todos los cereales pone la nota positiva en la Lonja de Salamanca del 3 de noviembre

Mientras los costes de producción siguen disparados y el gasóleo y los fertilizantes siguen encareciéndose, la bajada del precio en toda la mesa de los cereales de la Lonja celebrada este martes 3 de noviembre en Salamanca pone la nota positiva del día en el sector.

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Las instalaciones del Mercado de Ganados han acogido a un total de 199 animales, registrando subidas en los terneros cruzados y añojos destinados para carne; las vacas bajan de precio y los becerros se mantienen.

Bajada general del cereal Tras meses donde la "normalidad" se había estacando en la subida, el mes de noviembre comienza con una bajada del precio de todos los cereales. El maíz es el que afronta la bajada más fuerte (tres euros), cotizando ya a 243 euros/tonelada.

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El trigo blando y el triticale baja su precio en dos euros, cotizando a 231 y 226 euros/tonelada. Por último, un euro baja la cebada, la avenda y el centeno.

Las leguminosas y oleaginosas se mantienen con los mismos precios de hace una semana y en la mesa de los forrajes solo sube el precio del paquete grande de paja que ya cuesta 77 euros/tonelada.

Mesa De Cereales De La Lonja Agropecuaria De Salamanca Del 3 De Noviembre De 2026. Diputación De Salamanca

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El lechazo y el cordero suben de precio En la mesa del ovino, el lechazo vuelve a subir de precio, en esta ocasión en cinco céntimos el extra y los animales de entre 11 y 13 kilos. Diez céntimos ha subido el kilo para los lechazos que pesan entre 13 y 15 kilos.

El cordero también sube de forma generaliza en diez céntimos. La oveja se queda estable.

Mesa Del Ovino En La Lonja De Salamanca Del 3 De Noviembre De 2026. Diputación De Salamanca

Estabilidad en los precios del vacuno de vida El vacuno de vida se mantiene este lunes con los mismos precios que en su última cotización, donde los machos "extra" siguen siendo los más caros de esta mesa.

Del bovino destinado a carne aumenta el precio de la ternera mayor de doce meses que está por encima de los 270 kilos y los añojos que superen los 350 kilos. Las vacas bajan un céntimo el kilo en canal.

Mesa Del Vacuno De Vida En La Lonja De Salamanca 3 De Noviembre De 2026. Diputación De Salamanca

Baja de precio el cerdo blanco y el lechón El cerdo blanco baja también de precio este lunes en todas sus categorías (selecto, normal, grado y cerdas). También baja en dos euros el precio del lechón que a un mes de las fiestas navideñas se está vendiendo a 32 euros la unidad.

El tostón permanece sin cambios, aunque ya cotiza a 27 euros la unidad.

En el caso del porcino ibérico, las subidas se registran en el cerdo de cebo de campo y cebo, mientras que se anotan bajadas en los lechoes de hasta 23 kilos.

En la mesa de despiece de ibérico se muestra al alza el precio del cebo y cebo de campo en el jamón ibéricos en sangre y la paleta ibérica; también suben de precio la presa, el secreto y la pluma de lomo. Al contrario, bajan los precios en el magro de bellota, la barriguera, el solomillo, la tapilla y las costillas.