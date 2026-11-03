Salmantinos, atrapados en un tren entre Valladolid y Madrid por un corte del suministro eléctrico

Varios salmantinos se encuentran entre los pasajeros afectados por la interrupción del servicio ferroviario en un tren que cubre el trayecto entre Valladolid y Madrid. El convoy ha quedado detenido a la altura de Olmedo minutos antes de las 11:00 horas de este martes, 3 de noviembre, debido a una incidencia en la infraestructura que afecta al suministro eléctrico

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La situación está generando preocupación entre los viajeros, especialmente por la incertidumbre sobre cuándo podrán continuar el trayecto.

Algunos pasajeros salmantinos aseguran estar asustados y señalan que no saben qué está ocurriendo ni cuánto tiempo tendrán que permanecer dentro del tren.

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Según Info Renfe están afectados trenes de Larga Distancia Alta Velocidad y Media Distancia Alta Velocidad que prestan sus servicios en la línea de Castilla y León.

Pasadas las 12:00 horas Info Renfe ha indicado que se ha resuelto la incidencia y se restablece la circulación entre Olmedo y Río Arlanzón.