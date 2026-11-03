Becas remuneradas en Salamanca para favorecer la inserción laboral en personas en situación de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria para participar en la acción formativa con becas remuneradas en la que se favorecerá la inserción laboral con el proyecto Laboris Helmántica, a través de las ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales’.

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Compuesto por ocho módulos, la formación tendrá prácticas profesionales no laborales, complementadas con formación transversal, formación complementaria y tutorías individuales y/o grupales durante la acción formativa, con una duración variable atendiendo al contenido de los mismos.

En total habrá un máximo de 15 becas para las personas participantes en cada acción formativa, integradas todas ellas en los correspondientes itinerarios individualizados de inserción. Además, con el fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares, tendrán un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75% del IPREM del año en vigor. A esto, se suma que cada persona participante estará cubierta con una póliza de accidentes y otra de responsabilidad civil, cuyo coste correrá íntegramente por cuenta del Ayuntamiento

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Requisitos para participar en las acciones formativas

Para poder participar, se tendrá que tener nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea o persona extranjera con autorización de residencia y trabajo. Además, se tendrá que estar empadronado en Salamanca capital, excepto personas provenientes del Centro de Inserción Social de Salamanca, con arraigo en la ciudad, mediante informe del citado centro; y estar inscrita como persona desempleada no ocupada, en cualquiera de las dos Oficinas de Empleo de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la capital de Salamanca.

Por otro lado, se ha de pertenecer a uno de los siguientes colectivos: personas desempleadas de larga duración; personas mayores de 45 años, en particular mujeres; personas con discapacidad igual o superior al 33%; personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

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