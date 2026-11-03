La Carrera contra la Violencia de Género encara sus últimos días de inscripción

Salamanca se prepara para celebrar la novena edición de la Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género el próximo domingo, 8 de noviembre. Las personas interesadas en participar tienen hasta este jueves, 5 de noviembre, a las 23:00 horas para inscribirse, siempre que no se complete antes el límite de 2.000 participantes.

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La jornada contará con dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros, con salida a las 10:00 horas, y una marcha participativa de 1,6 kilómetros, que comenzará a las 10:15 horas. Ambas tendrán como punto de partida la Plaza Mayor.

El precio de inscripción es de tres euros y puede realizarse a través de www.salamancacontralaviolenciadegenero.org o presencialmente en las floristerías Bedunia.

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