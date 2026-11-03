Las tres nuevas pistas de tenis cubiertas en el Rosa Colorado ya están preparadas para su uso

Las tres nuevas pistas de tenis del Complejo Deportivo Rosa Colorado ya están preparadas para ser usadas desde la tarde de este martes 3 de noviembre.

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El Ayuntamiento de Salamanca ha llevado a cabo una renovación integral en estas instalaciones para que los deportistas de Salamanca tengan un espacio cubierto y protegido de las inclemencias del tiempo para jugar.

Las tres pistas cuentan con las dimensiones reglamentarias establecidas por la normativa NIDE del

Consejo Superior de Deportes.

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Las nuevas superficies incorporan acabados de resina de última generación, adecuados para la práctica del tenis, así como un sistema de iluminación LED eficiente que proporciona los niveles de luminosidad necesarios para el desarrollo de la actividad deportiva e incluso para la celebración de competiciones nacionales.

Nuevas pistas de tenis cubiertas en el Complejo Deportivo del Rosa Colorado | Ayuntamiento de Salamanca

También se ha modificado la distribución de las pistas, que antes presentaban una disposición irregular para dotarlas de una orientación uniforme que favorezca las condiciones de juego.

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Las obras de mejora se completa con una cubierta de policarbonato que protege las tres pistas y

dispone de un faldón de cinco metros.

En las pistas se llevarán a cabo actividades municipales de las Escuelas de Promoción Deportiva y los programas de actividades físico-deportivas para adultos, así como los entrenamientos y las competiciones de los clubes deportivos de la ciudad. Igualmente, estarán a disposición del uso individual de los ciudadanos, aunque habrá que hacerlo con reserva previa a través de este enlace.