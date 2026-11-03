El deporte salmantino se une para despedir a Jesús de Miguel

El fútbol salmantino expresa su luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, ex futbolista de Unionistas de Salamanca. tras el duro golpe sufrido en el partido que enfrentaba este lunes, 2 de noviembre, al Tenerife contra el Andorra. Un fortuito encontronazo que dejó inconsciente al tinerfeño y que ha fallecido a primera hora de la mañana de este martes, 3 de noviembre, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

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Como es lógico, Unionistas de Salamanca ha sido el primero de los equipos en expresar sus condolencias tras conocer la triste noticia: “Con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que despedirnos de nuestro exjugador Jesús de Miguel. El máximo ánimo y cariño para sus familiares y amigos. Siempre te tendremos presente, Jesús. Descansa en paz”.

Por la tristeza que sentimos, el respeto a su memoria y el luto que queremos guardarle, esta será la única publicación que realizaremos hoy en nuestras redes sociales. — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 3, 2026 Otro de los equipos que se ha sumado a los mensajes de ánimo ha sido el Salamanca CF UDS, en el que ha publicado en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Desde el Salamanca UDS estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y un abrazo inmenso a sus familiares y amigos. De igual manera, acompañamos en el dolor a toda la familia del @CDTOficial, de @UnionistasCF y de cada club que formó parte de su camino. Descansa en paz, Jesús. El fútbol te llora”.

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Desde el Salamanca UDS estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y un abrazo inmenso a sus familiares y amigos. De igual manera, acompañamos en el dolor a toda la familia del @CDTOficial, de @UnionistasCF y de cada club que formó parte de su camino. Descansa en paz, Jesús. El fútbol te llora. — Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 3, 2026 Otros equipos que también se han sumado a los mensajes de ánimo han sido los siguientes:

Desde el @clubdepguijuelo queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del @CDTOficial. En estos momentos de inmenso dolor, trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la familia del @CDTOficial. Nos unimos al dolor de todo el fútbol español ante esta trágica pérdida. Descanse en paz, Jesús 🖤 — Club Deportivo Guijuelo (@clubdepguijuelo) November 3, 2026 Desde la Unión Deportiva Santa Marta queremos expresar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias al @CDTOficial, a la familia y a los seres queridos del jugador Jesús de Miguel. Todo nuestro apoyo en estos duros momentos. Descanse en paz. 🖤 https://t.co/56w8G7xT5S — UD Santa Marta (@UDSantaMarta) November 3, 2026 🖤 Desde el Ciudad Rodrigo CF lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, compañeros y allegados, así como a toda la familia del @CDTOficial Descanse en paz, Jesús https://t.co/gEhM5DDo8R — Ciudad Rodrigo CF (@CRCF_oficial) November 3, 2026 La Real Federación de Fútbol ha suspendido las jornadas de Copa del Rey y de la Copa de la Reina: “La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos”.

El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al @CDTOficial y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz. — RFEF (@rfef) November 3, 2026 Otras disciplinas deportivas no se han olvidado de trasladar sus condolencias, como has ido el caso de Avenida:

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