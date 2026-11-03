Jesús de Miguel, exdelantero de Unionistas, fallece tras el duro golpe recibido en el partido ante el Andorra

El fútbol español está de luto. Jesús de Miguel, exdelantero de Unionistas de Salamanca y actual jugador del CD Tenerife, ha fallecido este martes, 3 de noviembre, a las 8:00 horas, según ha confirmado el club canario a través de un comunicado oficial.

Publicidad Publicidad

La noticia llega después de las graves lesiones que sufrió el futbolista durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en Segunda División. El partido tuvo que ser suspendido tras una fuerte entrada del guardameta Jesús Owono sobre el delantero madrileño, que tuvo que ser trasladado al hospital.

El conjunto tinerfeño ha comunicado el fallecimiento del jugador con un emotivo mensaje en el que ha trasladado su dolor por lo sucedido y ha mostrado su apoyo a los familiares y seres queridos del futbolista.

Publicidad Publicidad