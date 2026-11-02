Jesús de Miguel, exjugador de Unionistas, evacuado al hospital tras una brutal entrada que obliga a suspender el Tenerife-Andorra

El encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División, ha quedado suspendido después de una grave entrada del guardameta Jesús Owono sobre el delantero Jesús de Miguel.

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El impacto provocó una enorme conmoción entre los futbolistas de ambos equipos, que tuvieron que retirarse a vestuarios mientras los servicios de emergencia atendían al jugador del equipo tinerfeño. Tras ser asistido sobre el césped, De Miguel tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y fue evacuado al hospital.

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🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026 El delantero madrileño es conocido en Salamanca por su pasado en Unionistas, donde militó durante una temporada y media, entre julio de 2021 y enero de 2023. En su primera campaña como blanquinegro anotó 12 goles, antes de ser traspasado al CD Castellón.