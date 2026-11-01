Mario González da los tres puntos al División de Honor de Unionistas

Unionistas sigue en puesto de Copa del Rey juvenil. Los charros ganaron por 0-1 al Indautxu a domicilio con un gol de Mario González en el minuto 46.

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Después de una primera mitad sin goles, el 9 apareció nada más volver de vestuarios para alojar el balón en la meta rival y ser decisivo en el partido con un gol de tres puntos.

Con este resultado, Unionistas firma un gran inicio de temporada con 17 puntos de 24 posibles y se coloca en cuarta posición de la tabla, por delante de equipos como la Real Sociedad o el Deportivo Alavés.