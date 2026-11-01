Encuentran a un motorista herido en Pedrosillo de Alba

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente de motocicleta en Pedrosillo de Alba.

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El siniestro se ha producido a las 18:07 horas en un camino asfaltado que conduce a Turra de Alba, a unos 300 metros del casco urbano de la localidad.

El accidente ha sido conocido después de que un particular alertara a los servicios de emergencias al encontrarse con el motorista accidentado fuera de la vía. El comunicante solicitó asistencia sanitaria para el varón, que se encontraba consciente en el momento de la llamada.

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