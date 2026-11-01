Agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre en el paseo de la Estación

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre a primera hora de la tarde de este domingo en el paseo de la Estación.
El incidente ha tenido lugar a la altura del número 109 alrededor de las 16:00 horas cuando, tal y como han referido testigos presenciales a este medio, dos agentes de paisano han interceptado al individuo.
Tras identificarse como agentes de la Policía Nacional, han procedido a su arresto.
Hasta el lugar se ha movilizado, asimismo, una vehículo oficial para trasladar al detenido a dependencias policiales, donde se le tomará declaración.
Por el momento, no ha trascendido el motivo de la detención ni los presuntos delitos cometidos que la habrían motivado.