Agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre en el paseo de la Estación

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre a primera hora de la tarde de este domingo en el paseo de la Estación.

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El incidente ha tenido lugar a la altura del número 109 alrededor de las 16:00 horas cuando, tal y como han referido testigos presenciales a este medio, dos agentes de paisano han interceptado al individuo.

Tras identificarse como agentes de la Policía Nacional, han procedido a su arresto.

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Hasta el lugar se ha movilizado, asimismo, una vehículo oficial para trasladar al detenido a dependencias policiales, donde se le tomará declaración.