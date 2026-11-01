La colisión entre un turismo y un patinete deja un joven herido en Salamanca

A las 00:39 horas de este domingo, un accidente de tráfico tuvo lugar en la glorieta del Alto del Rollo, ubicada en Salamanca.

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En concreto, un turismo y un patinete colisionaron, quedando herido un joven de unos 20 años de edad.

Hasta el lugar se trasladaron la Policía Local y el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, que finalmente fue trasladado al Hospital Universitario de Salamanca.