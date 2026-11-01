Salamanca da la bienvenida a noviembre con una jornada soleada marcada por la bajada de las temperaturas

Aunque la última semana de octubre ha estado marcada por temperaturas de hasta 25ºC, no muy propias de la climatología charra en estas fechas, noviembre llega con una primera jornada que parece ser la antesala a la llegada del frío.

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Así, esta jornada presentará unas temperaturas máximas de 19ºC y unas mínimas de 1ºC, lo que supone una bajada de 2ºC con respecto al sábado 31 de octubre. En cambio, las lluvias serán inexistentes, con una probabilidad nula de precipitación.

Desde las 6:00 horas de este 1 de noviembre, los termostatos marcan una temperatura media de 1ºC. En cambio, según avance este domingo, Día de Todos los Santos, las temperaturas aumentarán.

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Desde las 6:00 hasta las 12:00 horas, la jornada se mostrará soleada y con una media de 16ºC. Esta tendencia de cielos despejados, aunque con alguna nube, permanecerá también desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, intervalo en el que las temperaturas medias bajarán hasta los 13ºC.

Con la llegada de la noche, las temperaturas bajarán: desde las 18:00 de este domingo hasta las 00:00 horas de este lunes la temperatura media será de 5ºC.