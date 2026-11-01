Salamanca remodela el parque del Centro de Mayores Trastormes para hacerlo más accesible y "verde"

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una actuación integral de acondicionamiento y mejora en el parque situado junto al Centro de Mayores Trastormes, ubicado entre las calles Francisco Maldonado y Mariano Ares y Sanz. Esta intervención responde de manera directa a las demandas transmitidas por los vecinos de la zona y por las propias personas usuarias del centro municipal, que reclamaban un espacio más cómodo y accesible.

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Modernización del mobiliario y fomento de la actividad física En lo que respecta a la zona estancial, el proyecto contempla la retirada de los antiguos bancos de piedra para sustituirlos por un total de nueve bancos de madera técnica provistos de respaldo y reposabrazos. Estos nuevos elementos han sido seleccionados bajo estrictos parámetros de accesibilidad para garantizar el confort de todos los visitantes. Asimismo, para fomentar hábitos de vida saludables entre los mayores y vecinos, se instalarán siete nuevos aparatos de ejercicio biosaludable.

Nuevo pulmón verde y eficiencia hídrica La transformación también alcanza a la parte central del parque, donde se creará un jardín de 40 metros cuadrados. Este espacio contará con nueve árboles y cerca de 160 plantas arbustivas, vivaces y de flor, una vegetación diseñada para mejorar el confort térmico del entorno y embellecer la estética del lugar. Para asegurar su mantenimiento óptimo y garantizar la sostenibilidad, toda esta nueva zona verde estará dotada de una red de riego automatizada que facilitará su conservación y optimizará el consumo de agua.