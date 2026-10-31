Salamanca, lista para honrar a sus difuntos el Día de Todos los Santos: eucaristías, horarios y autobuses disponibles

Llega el Día de Todos los Santos y, con él, la tradición de visitar los cementerios con la finalidad de honrar y recordar a los familiares que ya no están. Así, Salamanca se prepara para celebrar, este domingo 1 de noviembre, una emotiva jornada en la que las eucaristías, las flores y los recuerdos serán protagonistas.

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En cambio, uno de los principales focos de atención de este domingo serán los cementerios. En este sentido, la capital del Tormes cuenta con dos: el llamado cementerio San Carlos Borromeo, que se encuentra en el barrio del Zurguén; y al cementerio Virgen de la Salud, ubicado en la zona de Tejares.

Hasta estos dos lugares, los salmantinos podrán acercarse a lo largo de la jornada de este domingo 1 de noviembre en un horario que coindice con el habitual: los cementerios estarán abiertos desde las 8:30 hasta las 18:30 horas, aunque, según afirman los administradores, este rango podrían ampliarse en torno a unos 30 minutos según la afluencia que se perciba.

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Cabe destacar que este domingo 1 de noviembre, los puestos de flores, churros y roscas volverán a instalarse en la avenida de Alfonso XI, con un carril habilitado para las furgonetas de los vendedores.

Regulación de tráfico y autobuses a los cementerios El domingo 1 de noviembre habrá un servicio extraordinario de autobús. Dos vehículos harán el trayecto entre la plaza del Alto del Rollo y el cementerio San Carlos Borromeo. La línea 4 también se refuerza ese día y pasará cada 12 minutos.

Para hacer más cómoda la ejecución de estas tradicionales visitas y fomentar el uso del transporte público para evitar conglomeraciones, el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido llevar a cabo cortes de tráfico y aplicar restricciones de aparcamiento en los accesos al San Carlos Borromeo y al Virgen de la Salud.

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