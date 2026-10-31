El presidente de Portugal acompañará a António Guterres en su investidura como doctor honoris causa en la USAL

La investidura de António Guterres como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca contará con una destacada presencia institucional. El presidente de Portugal, António José Seguro, tiene previsto asistir a la ceremonia en la que el secretario general de Naciones Unidas recibirá la máxima distinción académica que concede la institución salmantina.

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Fuentes oficiales han confirmado que el mandatario portugués tiene previsto acudir al acto, que se celebrará el próximo viernes, 6 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Paraninfo de las Escuelas Mayores. Su presencia supondrá la participación de una de las principales autoridades institucionales de Portugal en un reconocimiento que tendrá como protagonista a uno de los portugueses con mayor trayectoria en la escena internacional.

La ceremonia servirá para distinguir la trayectoria de Guterres, noveno secretario general de Naciones Unidas, que ocupa el cargo desde el 1 de enero de 2017.

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La propuesta institucional recibió el respaldo del Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca el pasado 14 de octubre, con 167 votos a favor de los 168 emitidos. La sesión, celebrada en el Paraninfo y presidida por el rector, contó con la participación de 97 doctores de manera presencial y otros 71 mediante delegación de voto.