Ampliado el plazo para solicitar revisiones y limpiezas dentales gratuitas para mayores con bajos ingresos

El Ayuntamiento de Salamanca ha ampliado hasta el próximo lunes 16 de noviembre el plazo para solicitar una de las 80 plazas del Programa Municipal de Prevención y Promoción de la Salud Odontológica, dirigido a personas mayores con menos recursos económicos.

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La iniciativa, desarrollada por la Concejalía de Mayores en colaboración con la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca (USAL), permitirá a los beneficiarios acceder a una revisión dental y una limpieza completamente gratuitas, así como disfrutar de un descuento del 20% en todos los servicios de la clínica, a excepción de los tratamientos implantológicos.

Las plazas se concederán por estricto orden de presentación de las solicitudes, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su inscripción antes de que finalice el nuevo plazo establecido por el Consistorio.

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Para acceder al programa es necesario tener 60 años o más, ser pensionista o encontrarse en situación de desempleo y estar empadronado en Salamanca. Asimismo, los solicitantes no podrán haber sido excluidos de la convocatoria anterior por incumplir las condiciones y obligaciones del programa.

Otro de los requisitos fundamentales es cumplir con los límites de ingresos establecidos, que deberán ser iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM anual para las unidades familiares de un solo miembro. Esta cantidad se incrementará un 20% por el primer miembro adicional, un 10% por el segundo y un 5% por cada integrante a partir del tercero.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el lunes 16 de noviembre en los centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes.