Santa Marta de Tormes será el punto de llegada de la I Marcha de Caminantes por el Trasplante Pulmonar, una iniciativa destinada a concienciar sobre la importancia de la donación y el trasplante pulmonar, divulgar información y acompañar a las personas que atraviesan este proceso.

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La actividad tendrá lugar el próximo 7 de noviembre y está impulsada por la Unidad de Rehabilitación de Trasplante Pulmonar, perteneciente al servicio de Rehabilitación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Bajo el lema '¡Respira una nueva vida!', la marcha contará con un recorrido de aproximadamente tres kilómetros. La salida está prevista a las 9:15 horas desde el Puente Romano de Salamanca, que servirá como punto de encuentro para los participantes, y finalizará en Santa Marta de Tormes.

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