Alerta por una nueva campaña de 'phishing': suplantan a la Policía, Guardia Civil e INCIBE con falsas amenazas de detención

Se ha detectado una oleada de correos electrónicos fraudulentos que utilizan tácticas de extorsión y suplantación de identidad de organismos oficiales en España, como la Policía Nacional, la Guardia Civil y el INCIBE. Los mensajes buscan aterrorizar a las víctimas acusándolas de consumir pornografía infantil o delitos similares, exigiendo una respuesta en un plazo inferior a 48 o 72 horas bajo la amenaza de un arresto inminente o la difusión pública del caso en los medios de comunicación.

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Para dotar de una falsa credibilidad a la estafa, los ciberdelincuentes recurren a elementos visuales caóticos y poco rigurosos. Entre las evidencias del fraude destacan la acumulación desproporcionada de logotipos oficiales incompatibles entre sí, como Europol, Interpol y el Ministerio del Interior, saludos genéricos como un simple "Hola", y errores claros en la documentación adjunta, tales como faltas de ortografía, mezcla de idiomas, nombres de altos cargos mal escritos como "FRANCISCO PARDO PICAS" o la invención de términos institucionales inexistentes. Asimismo, se emplean direcciones de correo ajenas a la administración pública y plazos urgentes e irreales que escapan por completo a los cauces legales y formales de notificación del Estado.

Las autoridades insisten en que se trata de un engaño basado en la ingeniería social y recuerdan que ninguna institución pública realiza investigaciones ni emite órdenes de detención a través de un correo electrónico común. A quienes hayan recibido el mensaje se les aconseja no responder bajo ningún concepto, ya que esto confirma la actividad de la cuenta, y proceder a reportarlo y eliminarlo de inmediato.

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