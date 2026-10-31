Castilla y León destina 1,63 millones a la gestión de nueve centros de crisis para víctimas de violencias sexuales

La Vicepresidencia Segunda de la Junta ha convocado la concertación para el servicio de los nueve centros de crisis para víctimas de violencias sexuales en Castilla y León, uno por provincia, con un presupuesto global de 1,63 millones de euros. Según refleja el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), cada centro dispondrá de 15.091 euros mensuales fijados para gastos de personal y gestión, independientemente del volumen de usuarias atendidas.

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El servicio, de acceso gratuito, confidencial y voluntario, ofrecerá asistencia presencial, telefónica y telemática integral, abarcando información, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social. Las prestaciones están dirigidas a mujeres mayores de 16 años víctimas de agresión sexual en la Comunidad, así como a su entorno y a agredidas en su territorio, e incluirán también campañas de prevención en ámbitos como el sanitario, educativo y social.

Las entidades interesadas en gestionar estos espacios deberán presentar una solicitud individualizada por provincia a través de la sede electrónica de la Administración autonómica. El plazo para formalizar los trámites es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Bocyl.