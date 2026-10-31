Salamanca pone el foco en el voluntariado con una nueva historia protagonizada por YMCA

El Ayuntamiento de Salamanca continúa dando visibilidad a la labor de las personas voluntarias a través de la campaña ‘Las Personas Voluntarias en 2026’, una iniciativa que busca reconocer el papel del voluntariado como motor de cambio social y expresión de valores como la solidaridad, la cooperación y la participación.

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Dentro de esta campaña, la Agencia Municipal del Voluntariado ha puesto en marcha diferentes actividades que se suman a su programación habitual. Entre sus objetivos se encuentran dar a conocer el trabajo de las personas y entidades que colaboran de forma altruista, fomentar la incorporación de nuevos voluntarios, especialmente entre los jóvenes, y favorecer espacios de encuentro, formación e intercambio de experiencias.

Una de las iniciativas destacadas es ‘Historias con propósito’, una propuesta de carácter mensual que se difunde a través del canal de YouTube y las redes sociales del Ayuntamiento de Salamanca. En ella se recogen testimonios de personas y organizaciones que trabajan en el ámbito del voluntariado.

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La novena entrega tiene como protagonista a YMCA Salamanca y cuenta con la participación de su director, Gonzalo Grande, junto a Pablo González y Sofía Chillón, dos personas voluntarias que colaboran con la organización.

A través de sus experiencias, esta nueva historia permite acercarse al trabajo que desarrolla YMCA y conocer de primera mano la implicación de quienes dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás.

La campaña concluirá con una publicación recopilatoria que reunirá todos los materiales audiovisuales elaborados, con el propósito de crear una memoria colectiva del voluntariado en Salamanca y dejar constancia de la labor de quienes contribuyen al bienestar común.