Asalta una peluquería en Villares de la Reina, forcejea con la empleada antes de darse a la fuga y acaba detenido en un bar de Aldeaseca

Un individuo reincidente, con numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio a sus espaldas, ha ingresado en prisión tras ser interceptado en un bar de Aldeaseca tras perpetrar un robo en un establecimiento de Villares de la Reina.

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Tal y como han confirmado fuentes oficiales a Salamanca24horas, los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado miércoles, 28 de octubre, en una peluquería de Villares de la Reina.

El ladrón, de 45 años y nacionalidad española, tras perpetrar el robo y forcejear con una de las empleadas, se dio a la fuga.

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Sin embargo, una vez los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, efectivos del instituto armado interceptaron al delincuente en un bar de Aldeaseca.

Una vez detenido, el ladrón fue puesto a disposición judicial, cuya autoridad determinó el ingreso en prisión provisional del mismo.