Todo listo para disfrutar de la rana del parque de Würzburg

El Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado todas las obras del parque de Würzburg de cara a renaturalizar la zona infantil con una gran zona de juegos con capacidad para 200 infantes. Con un presupuesto de adjudicación de 966.281,8 euros, la iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

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Rana en el parque de Würzburg en fotos facilitadas por el Ayuntamiento de Salamanca

Con la intención de enverdedecer la zona, el consistorio ha acometido estas obras que también serán un espacio en el que disfrutar en familia. Para ello, se han añadido 40 nuevos árboles y 3.100 arbustos acompañada de una nueva zona de ocio para que el parque amplíe su función ecológica como pulmón urbano y al mismo tiempo sea una infraestructura verde lúdica y saludable.

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Del mismo, se han creado parterres en línea desde el exterior hasta el centro del parque, con franjas de arbolado mediante arces y alcorques de arbustivas. También se ha renovado el pavimento con losas de color verde que eviten escorrentías y mejoran la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Pérgolas construidas en el parque de Würzburg en una foto facilitada por el Ayuntamiento de Salamanca

Por otro lado, también han hecho hincapié en que el arbolado no será incompatible con la zona de patinaje. Entre las plantas, además, se han introducido especies de bajo consumo hídrico para favorecer el ahorro de agua, que supondrán al mismo tiempo una variedad cromática para mejorar la estética paisajística del entorno durante las diferentes estaciones del año. Asimismo, se ha creado un estanque de 150 metros cuadrados.

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Rana de siete metros de altura y fuente de suelo con 24 chorros Siete metros de altura, 170 metros cuadrados y capacidad para 200 niños y niñas. Inspirado en el animal de la fachada de la Universidad de Salamanca, se ha realizado esta estructura con paneles poligonales en tonos verdes. Desde la boca, emerge una lengua que sirve de tobogán, con una parte trasera en la que se han configurado una serie de cuerdas verticales e inclinadas bajo el abdomen fijadas al suelo, incorporando esferas y discos insertados a diferentes alturas.

Rana en el parque de Würzburg en fotos facilitadas por el Ayuntamiento de Salamanca

Dentro de la misma, hay tres plataformas situadas a diferentes alturas con varios trepas inclinados como elementos de conexión. La barriga de la rana cuenta con diferentes presas de escalada en toda la superficie que hace que se pueda ir trepando a través de ella para acceder a puntos de conexión que llevan o bien a las diferentes plataformas o a las cestas colgantes que tiene en su interior. En total, el interior cuenta con 9 trepas inclinados, 3 cestas nido y 3 escaleras.

Estanque construido en el parque de Würzburg en una foto facilitada por el Ayuntamiento de Salamanca

Cerca de la rana, también se ha construido una fuente de suelo de 180 metros cuadrados con 24 chorros y juegos de agua y luz. Además, ocho nuevas pérgolas verdes cubren las zonas de bancos de hormigón que existen detrás del bar. Estas estructuras vegetales proporcionan sombra natural, reduciendo el efecto ‘isla de calor’ y mejorando la habitabilidad en verano e invierno. Están formadas por vigas de madera natural en color castaño en las que se plantan trepadoras.