Invertidos 24,5 millones para garantizar el suministro de sangre en los hospitales de Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha autorizado 24,5 millones de euros para garantizar el suministro de sangre, plasma y otros productos sanitarios a los hospitales públicos de Castilla y León durante 2027.
La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) se encargará también de realizar la prueba del talón a los recién nacidos para detectar enfermedades congénitas de forma precoz.
Para cubrir las necesidades sanitarias, la fundación organiza más de 4.700 sesiones de donación al año y recorre más de un millón de kilómetros por toda la Comunidad.
Además, cuenta con un programa específico de extracción de plasma para garantizar el suministro de medicamentos derivados de este componente sanguíneo.