Invertidos 24,5 millones para garantizar el suministro de sangre en los hospitales de Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha autorizado 24,5 millones de euros para garantizar el suministro de sangre, plasma y otros productos sanitarios a los hospitales públicos de Castilla y León durante 2027.

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La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) se encargará también de realizar la prueba del talón a los recién nacidos para detectar enfermedades congénitas de forma precoz.

Para cubrir las necesidades sanitarias, la fundación organiza más de 4.700 sesiones de donación al año y recorre más de un millón de kilómetros por toda la Comunidad.

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