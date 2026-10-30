Cortados algunos árboles de la ribera del Tormes para garantizar la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las labores preventivas para garantizar la seguridad ciudadana en la ribera del Tormes. Para ello, están estudiando los árboles de la zona para así atisbar cuales presentan problemas externos e internos.
Previamente, los técnicos del consistorio charro han realizado diferentes evaluaciones técnicas para así detectar cuales suponen un grave riesgo de caída, dando con algunas plantas en mal estado.
Como ha indicado el propio Ayuntamiento de Salamanca, algunos de los árboles presentaban “pérdida de resistencia, ramas secas y graves pudriciones internas”. Asimismo, también han expuesto que “ya existían antecedentes de caída de ramas en esta zona de alto tránsito”.
Del mismo modo, también han indicado que el único objetivo era evitar cualquier tipo de incidente en las personas que podrían rondar por la zona, además de proteger la integridad y la salud de las mismas.