El 1 de noviembre habrá un servicio extraordinario de autobús en Salamanca por el Día de Todos los Santos.
Dos vehículos harán el trayecto entre la plaza del Alto del Rollo y el cementerio San Carlos Borromeo y la línea 4 también se reforzará psanado el bus cada 12 minutos.
A mayores, las visitas al cementerio traerá consigo cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en los accesos al San Carlos Borromeo y al Virgen de la Salud.
En el cementerio San Carlos Borromeo se cortarán las dos entradas: la norte está en la glorieta del Obispo Bobadilla, entre la avenida de Felipe III y la del Obispo Sancho de Castilla. La entrada sur es el acceso desde la avenida Luis de Camoens, junto a la glorieta de San Marcelino Champagnat.
En ambos sitios solo podrán pasar taxis, servicios funerarios, vehículos de carga y descarga, así como coches que lleven a personas con movilidad reducida.
Para aparcar, el Ayuntamiento recomienda los estacionamientos del acceso oeste, en las avenidas de Fernando Pessoa y Luis de Camoens, y las calles de las zonas residenciales próximas, como Huerta Otea y los nuevos polígonos de Pizarrales.
En el cementerio Virgen de la Salud, en Tejares, estará prohibido aparcar en el paseo Alcalde Fernández de Trocóniz, a lo largo de la tapia, y se cortará el tráfico en el extremo sur del paseo.