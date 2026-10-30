El 1 de noviembre habrá un servicio extraordinario de autobús en Salamanca por el Día de Todos los Santos.

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Dos vehículos harán el trayecto entre la plaza del Alto del Rollo y el cementerio San Carlos Borromeo y la línea 4 también se reforzará psanado el bus cada 12 minutos.

A mayores, las visitas al cementerio traerá consigo cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en los accesos al San Carlos Borromeo y al Virgen de la Salud.

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En el cementerio San Carlos Borromeo se cortarán las dos entradas: la norte está en la glorieta del Obispo Bobadilla, entre la avenida de Felipe III y la del Obispo Sancho de Castilla. La entrada sur es el acceso desde la avenida Luis de Camoens, junto a la glorieta de San Marcelino Champagnat.

Mapa Del Corte Por El Dia De Todos Los Santos. Ayuntamiento De Salamanca

En ambos sitios solo podrán pasar taxis, servicios funerarios, vehículos de carga y descarga, así como coches que lleven a personas con movilidad reducida.

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Para aparcar, el Ayuntamiento recomienda los estacionamientos del acceso oeste, en las avenidas de Fernando Pessoa y Luis de Camoens, y las calles de las zonas residenciales próximas, como Huerta Otea y los nuevos polígonos de Pizarrales.