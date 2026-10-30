Destinan 500.000 euros para fomentar las actividades de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una aportación de 500.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) para la financiación de las actividades de este 2026. Una aportación con la que se cubrirán gastos derivados del funcionamiento de la Fundación, entre ellos los de personal, cotizaciones a la Seguridad Social, suministros, comunicaciones, mantenimiento, arrendamientos y seguros.

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Por otro lado, se contemplan también los gastos por servicios prestados por empresas y profesionales, asesoría jurídica y financiera y otros gastos relacionados con la actividad de la entidad. Asimismo, se financiarán las inversiones nuevas y de reposición asociadas al mantenimiento y funcionamiento de la Fundación, con un límite del 40 % del importe total de la aportación y siempre que se justifique su vinculación con dicha finalidad.

La Fundación del SERLA es una entidad integrada en el sector público autonómico y vinculada a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Su objeto es la gestión del sistema de solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León.