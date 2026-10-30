Casi 3 millones de euros para redactar un proyecto que determine la gestión de 380 Montes de Utilidad Pública

La Junta de Castilla y León destinará cerca de 2,8 millones de euros para contratar la redacción de un total de 31 Instrumentos de Ordenación Forestal (IOF) dirigidos a determinar las bases que deben regir la gestión de 380 Montes de Utilidad Pública (MUP) dependientes de la Comunidad.

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A desarrollar en un periodo de 20 meses, cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del Plan Estratégico de la PAC 2021-2027 con el objetivo de gestionar de manera sostenible alrededor de 180.000 hectáreas, integrando aspectos medioambientales con actividades económicas, sociales y culturales en sus respectivos entornos.

Las diferente fases para las que se destinará el presupuesto se integran desde la recopilación de datos y el análisis previo hasta el procesado de esos datos y la aprobación y entrega de inventario, pasando por la elaboración de la cartografía de masas e informe selvícola, o el diseño del muestreo, levantamiento de parcelas e inventario de campo. Para terminar, se definirán los futuros aprovechamientos y actuaciones de mejora.

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