Herido un joven de unos 20 años tras colisionar un turismo y un patinete en Salamanca

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este jueves tras producirse una colisión entre un turismo y un patinete en la glorieta de Filiberto Villalobos, en Salamanca.

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El accidente se ha producido a las 17:32 horas. Tal y como informan fuentes oficiales, el conductor del patinete es un varón de unos 20 años que se encontraba consciente tras el impacto.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local de Salamanca y una ambulancia de Emergencias Sanitarias de Sacyl para atender al herido. Asimismo, se ha informado de lo sucedido al Cuerpo Nacional de Policía.

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