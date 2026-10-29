Una ambulancia y un camión chocan en la A-66, en Guijuelo

Una ambulancia de soporte vital básico ha chocado con un camión en la autovía A-66, a la altura de Guijuelo.

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La ambulancia circulaba sin pacientes a bordo y solo se ha solicitado asistencia para el conductor de unos 60 años, según la información que ha facilitado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar pasadas las nueve de la mañana de este jueves 29 de octubre, concretamente en el punto kilométrico 390, cuando ambos vehículos se dirigían sentido Extremadura.

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