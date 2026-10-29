La solidaridad no se detiene en Salamanca: estos son los próximos puntos para donar sangre en la capital

Salamanca ha vuelto a demostrar su solidaridad en un momento especialmente delicado. Cientos de salmantinos se acercaron este miércoles a donar sangre en una jornada marcada por la respuesta ciudadana y por la preocupación tras la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo.

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La movilización ha dejado una imagen especialmente significativa: la de numerosos jóvenes que han decidido donar por primera vez y sumarse a una iniciativa que resulta fundamental para el funcionamiento de los hospitales. Desde la organización han agradecido la participación de todos los ciudadanos y han destacado la importancia de que este compromiso se mantenga más allá de las campañas puntuales.

«La respuesta fue increíble, y nos hizo especial ilusión ver a tantos jóvenes acercándose por primera vez», han señalado desde la organización, que ha querido dar la bienvenida a quienes han decidido incorporarse a la comunidad de donantes.

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Cada día, los hospitales necesitan sangre para pacientes oncológicos, personas que deben someterse a intervenciones quirúrgicas y enfermos que requieren transfusiones por diferentes motivos.

Por eso, desde la organización insisten en que la solidaridad no puede quedarse en una sola jornada. La sangre no se fabrica y sus componentes tienen una vida útil limitada, por lo que resulta imprescindible mantener las reservas para garantizar la atención a los pacientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Donantes de Sangre de Salamanca (@donasangresalamanca) Dónde donar sangre en Salamanca durante los próximos días Los salmantinos que quieran sumarse a esta iniciativa pueden acudir al punto fijo de donación del Hospital Virgen de la Vega, situado en el edificio de Consultas 2, en el paseo de San Vicente, número 58. El centro mantiene su horario habitual, con atención los lunes y martes de 8:00 a 15:00 horas, los miércoles de 8:00 a 22:00 horas y los jueves y viernes de 15:00 a 22:00 horas.

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Además, durante los próximos días están previstas varias colectas en distintos puntos de la capital y su entorno. Este jueves, 29 de octubre, se podrá donar en la Facultad de Filología, concretamente en el seminario 2 del edificio Anayita, en la plaza de Anaya, de 9:00 a 14:00 horas.

El viernes, 30 de octubre, el autobús de donación estará situado junto a El Corte Inglés, en la avenida de María Auxiliadora, entre los números 71 y 85, de 8:45 a 14:15 horas.

Los horarios pueden estar sujetos a cambios, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León antes de acudir.

Qué hay que tener en cuenta antes de donar Las personas que vayan a donar sangre por primera vez deben llevar el DNI o un documento de identificación físico, no acudir en ayunas y beber agua antes de la donación. También es necesario encontrarse bien de salud y pesar más de 50 kilos. El personal sanitario realizará una valoración previa para comprobar que se cumplen las condiciones necesarias.